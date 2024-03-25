Подмосковье 25 марта 2024, 14:49 Школу № 3 капитально отремонтируют в Щелкове к сентябрю Пресс-служба администрации города или района

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Школу № 3 на Комсомольской улице капитально отремонтируют в Щелкове. Работы планируют завершить к 1 сентября.

Как рассказали в администрации округа, сейчас на объекте трудятся 50 человек и две машины. Рабочие монтируют перегородки, штукатурят стены и меняют стеклопакеты.

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«При поддержке президента и правительства Московской области, мы создаём более комфортные условия для обучения и развития детей в нашем округе. Ежегодно капитально ремонтируем школы и сады, а также возводим новые современные образовательные учреждения», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

Площадь здания превышает 4,4 тысячи квадратных метров. После ремонта все помещения учреждения получат новый облик, а также современную технику и мебель.

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