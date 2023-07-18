Подмосковье 18 июля 2023, 11:07 Школу № 2 в Кубинке капитально отремонтируют к началу учебного года пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Продолжается капитальный ремонт школы № 2 имени Безбородова в Кубинке. Работы завершат к сентябрю.

Рабочие завершают утепление фасада, ведут кровельные работы, на двух этажах приступили к отделке внутренних помещений. Следующим шагом станет чистовая отделка.

В обновленной школе обустроят современные классы для обучения изобразительному искусству, музыке, танцевальный и тренажерный залы. На территории учебного заведения оборудуют плац для проведения праздничных линеек. Во дворе построят стадион с футбольным полем, полосой препятствий, беговыми дорожками и игровой площадкой.

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