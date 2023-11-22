Подмосковье 22 ноября 2023, 09:54 Школу № 2 капитально отремонтировали в Можайске Телеканал «360»

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Капитальный ремонт провели в школе № 2 в Можайске. Здание впервые привели в порядок со времен постройки в 1965 году.

Старый корпус школы № 2 был красивым, но уже обветшал, поэтому потребовалась реконструкция. Теперь внутри и снаружи помещение обрело современный вид. Обновили фасад, кровлю, кабинеты, коридоры и остальные помещения. Также в учебное учреждение закупили новую мебель, современное оборудование для работы на уроках. Теперь дети занимаются в более комфортных условиях.

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Трехэтажное здание на улице 20 Января теперь подходит под все стандарты современной школы. Корпус рассчитан на 420 учеников. Школа № 2 является частью учебного комплекса, в который входят блок начальных классов и детский сад, который посещают 260 воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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