Подмосковье 03 апреля 2023, 13:51 Школу № 12 в Балашихе капитально отремонтируют к сентябрю

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Капитальный ремонт школы № 12 в Балашихе завершат к 1 сентября. Здание образовательного учреждения полностью обновят по президентской программе, от постройки 1988 года останутся только стены.

Стройплощадку посетили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

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«Проект по капитальному ремонту школ поддержал наш президент. Второй год он уже реализовывается на территории Московской области. Более 60 школ каждый год модернизируют. В этом году три школы в Балашихе будут отремонтированы. Это школа № 3, № 12 и Салтыковская гимназия», — рассказал Игорь Брынцалов.

Подрядчик приступил к капитальному ремонту учреждения в январе этого года. Сейчас ведутся демонтажные работы: разбирают перегородки, инженерные сети, полы и стены, вывозят мусор.

В рамках капремонта обновят фасад, кровлю, потолки, межэтажные перекрытия и полы, окна и двери, ворота учебных зданий, входные группы, лестницы. Кроме того, проведут электромонтажные, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы.

Капитальный ремонт школ в Балашихе проводят в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Средства на ремонт направляют из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сейчас в регионе возводят 37 новых школ.

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