Подмосковье 14 июня 2023, 15:44 Школу № 12 в Балашихе капитально отремонтируют к августу

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Школу № 12 в Балашихе капитально отремонтируют к августу — дети начнут учебный год в обновленном здании. Работы уже выполнены на 65%.

Глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров побывал на стройплощадке объекта во время выездного совещания с участием профильных заместителей и муниципальных депутатов.

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«Это большая школа, крупнейшая в нашем городе с точки зрения проведения капремонта. На эти цели из регионального и местного бюджетов было выделено около 620 миллионов рублей», — сказал Сергей Юров.

Он отметил, что сейчас там одновременно идут работы по внутренней отделке, укладке инженерных коммуникаций и отделке фасада. В здании обновили систему отопления и отремонтировали кровлю. Сейчас на объекте работают около 100 человек.

«Работы ведутся согласно графику, даже несколько его опережая. <…> Планируем завершить ремонт в начале августа и приступить к пусконаладочным работам», — рассказал заместитель генерального директора предприятия «Балашихинские коммунальные системы» Владимир Синякин.

Первое здание школы № 12 открылось в 1988 году. Сегодня в двух корпусах обучается около 2,9 тысячи детей и работает порядка 170 педагогов.

О важности капитального ремонта в образовательных учреждениях и строительстве новых объектов напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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