29 августа 2023, 16:37
Школу № 1 во Фрязине откроют после капитального ремонта к началу учебного года
Школу № 1 во Фрязине откроют после капитального ремонта к началу учебного года. В обновленные классы зайдут более 900 детей.
Сейчас специалисты заканчивают обустройства центрального входа, отделку помещений и благоустройство территорий. Вблизи школы прокладывают асфальт и устанавливают современное освещение.
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Школа специализируется на углубленном изучении математики, физики и информатики. Ежегодно выпускники пополняют ряды ведущих университетов России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в регионе до конца года.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
1 сентября
Фрязино
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