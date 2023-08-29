Подмосковье 29 августа 2023, 16:37 Школу № 1 во Фрязине откроют после капитального ремонта к началу учебного года Ксения Борцова

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Школу № 1 во Фрязине откроют после капитального ремонта к началу учебного года. В обновленные классы зайдут более 900 детей.

Сейчас специалисты заканчивают обустройства центрального входа, отделку помещений и благоустройство территорий. Вблизи школы прокладывают асфальт и устанавливают современное освещение.

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Школа специализируется на углубленном изучении математики, физики и информатики. Ежегодно выпускники пополняют ряды ведущих университетов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в регионе до конца года.

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