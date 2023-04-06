Подмосковье 06 апреля 2023, 11:56 Школу № 1 во Фрязине капитально отремонтируют к началу августа

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Школу № 1 во Фрязине капитально отремонтируют к началу августа, и уже в сентябре ребята начнут учебный год в обновленном здании. Учреждение построили 35 лет назад, такой глобальной реконструкции там еще не было.

Строители уже завершают демонтажные работы на объекте. Ведется поставка отделочных материалов, инженерных систем и оборудования.

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В школе обновят фасад, кровлю и входные группы. Проведут ремонт полов и стен, заменят окна и двери, приведут в порядок внутренние помещения, поставят там современную мебель и оборудование.

«В городском округе в этом году ремонтируются две школы <…>. Помимо школы № 1, у нас еще ремонтируется школа № 4. Она в такой же степени готовности. Тоже проведены демонтажные работы, снос перегородок. В настоящее время идет монтаж стен и заливка полов», — рассказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Работы ведутся в рамках реализации президентской программы капитального ремонта школ в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что сейчас в регионе возводят 37 новых школ.

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