Подмосковье 31 мая 2023, 12:38 Школу № 1 в поселке Куровском капитально отремонтируют к сентябрю Евгений Аншин

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Капитальный ремонт школы № 1 в поселке Куровском под Орехово-Зуевым капитально отремонтируют к сентябрю. Рабочие уже завершили монтаж коммуникаций на 75%, а фасад — почти на 50%.

Сейчас на стройплощадке штукатурят стены, монтируют потолки, меняют полы в спортивном зале, обустраивают душевые и раздевалки. В актовом зале ведут монтаж сцены, которую перенесли на противоположную сторону. Новый облик получит и пищеблок.

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«У нас здесь будет кухня полного цикла, то есть здесь будут все цеха, которые должны быть: горячий, холодный, цех заготовки, морозильные камеры. Все, что положено по самым современным стандартам. Мы получим полностью новое оборудование», — рассказала директор учреждения Мария Дронова.

Администрация округа старается войти в дополнительную программу по благоустройству территории школы. Это позволит построить в микрорайоне новая спортивная ядро.

«Мы планируем строительство мини-футбольного поля с покрытием с малыми архитектурными формами. Эта территория будет рассматриваться как открытый стадион, которым можно будет пользоваться всем жителям микрорайона», — поделился замглавы округа Дмитрий Немов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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