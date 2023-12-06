Подмосковье 06 декабря 2023, 10:28 Школу № 1 в Можайском округе капитально отремонтировали Телеканал «360»

Читать 360tv в

Капитальный ремонт провели в школе № 1 в деревне Клементьево Можайского округа. Там оборудовали актовый зал для мероприятий, обновили фасад и инженерные системы.

Раньше концерты и мероприятия в школе № 1 проводились в спортзале. Этим летом здание капитально отремонтировали, и теперь там появился актовый зал. Также там обновили системы отопления и водоснабжения, привели в порядок фасад, установили новую пожарную сигнализацию.

Реклама

«Когда впервые все зашли, было непривычно, потому что на стенах была плитка. Сначала показалось, что это не по-школьному. А сейчас стены — как родные, в этом есть своя изюминка», — поделилась заместитель директора школы № 1 Лариса Ремизова.

Школу в деревне Клементьево построили 83 года назад. Первый выпуск пришелся на начало Великой Отечественной войны — многие из выпускников отправились на фронт. К 30-летию Победы у школы установили мемориал в память о погибших.

Среди выпускников есть доктора наук, герои труда и военных действий, рабочие, поэты, руководители района и предприятий. Педагоги и ученики стараются делать все, чтобы школа оставалась центром притяжения в деревне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».