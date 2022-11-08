Школу № 1 открыли после капремонта в Шатуре | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 00:06 Школу № 1 открыли после капремонта в Шатуре

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Школа № 1 в Шатуре открылась после капитального ремонта. Масштабное обновление заняло чуть больше полугода.

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Здание практически построили заново — после демонтажа здесь остался только каркас. Деревянные перекрытия строители заменили, заодно укрепили фундамент. На все это ушло 140 тонн металла.

«Объект был самый сложный из тех, которые я видел, но нам все удалось, от этого большое удовлетворение. Что мне больше всего нравится — все-таки в старых школах есть какая-то своя атмосфера, свой дух, и вот мне кажется, что с этим капитальным ремонтом эта атмосфера не ушла, хотя и стены новые, но наверно они пропитаны радостью детей, ожиданиями, переживаниями, это все здесь очень чувствуется», — сказал глава г.о. Шатура Алексей Артюхин.

Школа № 1 в городском округе старейшая — ей почти 90 лет. Преобразиться образовательному учреждению помогла президентская программа.

По случаю открытия устроили настоящий праздник — с красной лентой, поздравлениями и подарками.