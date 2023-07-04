Подмосковье 04 июля 2023, 13:21 Школу № 1 капитально отремонтируют во Фрязине к сентябрю

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Школу № 1 капитально отремонтируют во Фрязине к началу учебного года. Стройготовность объекта превысила 40%

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, на площадке трудятся 60 рабочих и три машины. Сейчас они монтируют внутренние перегородки, обустраивают коммуникации, штукатурят стены и устраивают фасадные конструкции.

Здание было построено в 1967 году. Его площадь превышает шесть тысяч квадратных метров. После капитального ремонта там обновится фасад, крыша, отделка помещений, кабинеты оснастят современным оборудованием, а территорию благоустроят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников с высокими результатами ЕГЭ. Он также спросил у ребят, какие вопросы их беспокоят и каких целей они хотят добиться в жизни.

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