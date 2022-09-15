Школу на улице Захарова в Коломне достроят в декабре | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 16:29 Поделиться Telegram

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Viber Школу на улице Захарова в Коломне достроят в декабре

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Фасадные работы начались в здании школы в Коломне, на улице Захарова. Ее планируют сдать в декабре этого года, сообщили в Минстройкомплексе Подмосковья.

Над строительством трудятся 120 рабочих и четыре единицы техники. Они ведут кровельные и отделочные работы, монтируют коммуникации и благоустраивают территорию. По словам главы ведомства Владимира Локтева, объект готов на 68%.

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Площадь здания составила 12,6 тысячи квадратных метров. В нем обустроят помещения для учебной и внеурочной деятельности, места для занятия спортом, питания и медицинской помощи. В школе смогут учиться 825 человек.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте подачи тепла в социальные учреждения Подмосковья. Отопление пришло в школы, детские сады и больницы региона.

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