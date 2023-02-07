Подмосковье 07 февраля 2023, 13:13 Школу на улице Трубецкой в Балашихе откроют в сентябре 2024 года

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Новую школу строят на территории жилого комплекса «Пехра» в Балашихе. Ее планируют открыть 1 сентября 2024 года. Площадь четырехэтажного здания на улице Трубецкой составит свыше 25 тысяч квадратных метров. Учиться здесь смогут 1500 ребят.

В учреждении разместят специализированные кабинеты и лаборатории, кабинеты начальной школы и групп продленного дня, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские. На прилегающей территории оборудуют физкультурно-спортивную зону с площадками для подвижных игр, учебно-опытную и хозяйственную зоны, места отдыха для детей и площадку для общешкольных собраний.

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«Образовательное учреждение расположено в новом жилом комплексе. Наличие школы на этом месте очень востребовано — здесь проживает много молодых семей с детьми, комплекс продолжает заселяться. Будущая школа будет отвечать всем современным требованиям. Здесь будут классы по профильным предметам, большой спортивный и актовые залы, творческие мастерские. Также будут открыты дополнительные кружки и секции», — рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

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Сейчас рабочие выполнили больше половины монолитных работ по нулевому циклу — готовят грунт к прокладке инженерных сетей и возведению фундамента здания.

«На этой площадке сложный топографический рельеф. Было выполнено замещение грунта на песок с уплотнением. Это сделано из-за высокого уровня грунтовых вод, выявленного экологическими изысканиями <…>. Мы установили систему водопонижения, чтобы работать на сухом котловане. Она будет работать до выхода из нулевого цикла. Постепенно приступаем к гидроизоляции и каменной кладке. В апреле планируем выйти на устройство технических помещений», — сообщил представитель компании субподрядчика Данил Хакимов.

Старт строительству школы на улице Трубецкой дали заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и губернатор Московской области Андрей Воробьев 31 мая 2022 года. Строительство объекта ведется в рамках федерального проекта «Современная школа».

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