Школу на улице Шмитдта откроют в Щелкове 1 сентября

Строительство школы на 275 мест завершили в Щелкове. Это новый корпус лицея № 7 на улице Шмидта. Он откроется 1 сентября, рассказал глава Минстроя Подмосковья Владимир Локтев.

Новую школу построили на счет бюджетных средств, рассказали в министерстве. Сегодня здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Это полноценная школа с классами, двумя спортивными залами — большим и малым, актовым залом на 150 мест, мастерскими, столовой с пищеблоком. Новый объект образования соответствует всем стандартам современной школы», — рассказал министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы региона примут 1 сентября свыше трех тысяч детей из Донбасса.