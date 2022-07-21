Школу на улице Победы в Подольске построят к 2024 году

В Подольске к 2024 году собираются построить новую современную школу. Уже объявлен конкурс, который будет проводить комитет по конкурентной политике. В новом учебном заведении на улице Победы появится 1100 мест.

Конкурс в сфере закупок будет проходить в электронной форме. Нужно будет выполнить проектно-изыскательные, строительно-монтажные работы, а также поставку оборудования.

Строительство осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Подольск.

Строительство новых образовательных и социальных объектов проводится под руководством губернатора области Андрея Воробьева. Ранее стало известно, что к концу 2023 года в микрорайоне Финский в Щелкове появится современная школа на 825 мест.