Подмосковье 21 марта 2024, 09:47 Школу на улице Мира в Мытищах достроят в 2024 году пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Школу на 1100 мест построят на улице Мира в Мытищах в 2024 году. Сейчас на объекте ведутся монолитные и кладочные работы.

На стройплощадке работают 130 человек. Полностью готовы три этажа, началась заливка четвертого. Рабочие также занимаются устройством наружных и внутренних инженерных коммуникаций.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В течение двух недель планируют начать отделку фасада, а концу апреля завершить монолитные работы. Летом на территории школы построят спортивную зону.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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