Подмосковье 02 мая 2023, 15:14 Школу на улице Академика Легостаева в Королеве построят к началу сентября Евгений Лавряшин

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Большую современную школу построят на улице Академика Легостаева в Королеве. Там смогут учиться 825 человек. Работы завершат до 1 сентября.

Сейчас строители приступили к облицовке здания, утеплению кровли и входных групп, монтажу коммуникаций и оконных блоков. Также там проводят отделочные работы. Над этим трудятся 150 человек.

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По словам заместителя главы округа Сергея Иванова, площадь четырехэтажного здания составит почти 14 тысяч квадратных метров. Там обустроят учебные классы, помещения для групп продленного дня, лаборатории, мастерские, актовый и спортивные залы.

На территории школы оборудуют спортивные и игровые площадки, а также учебно-опытную зону и место для проведения мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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