Школу на улице Академика Легостаева в Королеве откроют в 2023 году

Строительство школы на 825 мест началось на улице Академика Легостаева в Королеве. Подготовительный этап работ уже завершили и начали устройство котлована, рассказали в министерстве строительного комплекса области.

Сейчас строители готовят котлован под фундамент и вывозят грунт. Здание планируют достроить в следующем году и ввести в эксплуатацию 1 сентября 2023 года. Внутри планируют обустроить учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый и два спортивных зала, библиотеку и другие помещения. Территорию вокруг благоустроят и озеленят, установят спортивную площадку и зону отдыха.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что школы Подмосковья примут в этом учебном году свыше миллиона учеников.