Школу на 1100 мест в Солнечногорске сдадут в конце года
Темпы строительства школы восстановили после снятия ограничений из-за пандемии.
«Мы догнали график, и уже 1 августа планируем закончить все монолитные работы. Затем мы должны переключиться на установку окон, фасадов и работу с кровлей», — отметил Никита Никулин, заместитель главы городского округа Солнечногорск.
Вокруг здания пока грязь, но скоро здесь появятся большой стадион и три спортивные площадки — для волейбола, тенниса и даже воркаута. Благоустраивать территорию начнут на днях. Такую задачу поставил перед строителями глава округа Владимир Слепцов.
«Важно успеть сделать все до холодов — за июль, август и сентябрь. Нельзя упустить эту хорошую погоду, чтобы потом не возиться под дождем», — уточнил глава Солнечногорья Владимир Слепцов.
Школа по проекту рассчитана на 1100 учеников. Строители и чиновники надеются, что успеют сдать объект к концу года, а уже в январе 2021-го дети смогут сесть за парты нового учебного заведения.