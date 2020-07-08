Школу на 1100 мест в Солнечногорске сдадут в конце года

В Солнечногорске возвели уже три этажа новой школы. Строители отставали от графика из-за пандемии, стройку пришлось приостанавливать. В мае был возведен только первый этаж здания, но администрация округа просила ускориться. Еще два этажа школы выросли буквально за месяц.

Источник фото: телеканал «360»

Темпы строительства школы восстановили после снятия ограничений из-за пандемии.

«Мы догнали график, и уже 1 августа планируем закончить все монолитные работы. Затем мы должны переключиться на установку окон, фасадов и работу с кровлей», — отметил Никита Никулин, заместитель главы городского округа Солнечногорск.

Вокруг здания пока грязь, но скоро здесь появятся большой стадион и три спортивные площадки — для волейбола, тенниса и даже воркаута. Благоустраивать территорию начнут на днях. Такую задачу поставил перед строителями глава округа Владимир Слепцов.

Источник фото: телеканал «360»

«Важно успеть сделать все до холодов — за июль, август и сентябрь. Нельзя упустить эту хорошую погоду, чтобы потом не возиться под дождем», — уточнил глава Солнечногорья Владимир Слепцов.

Школа по проекту рассчитана на 1100 учеников. Строители и чиновники надеются, что успеют сдать объект к концу года, а уже в январе 2021-го дети смогут сесть за парты нового учебного заведения.