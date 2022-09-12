Школу на Трубецкой улице построят в Балашихе в 2024 году | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 16:44 Поделиться Telegram

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Viber Школу на Трубецкой улице построят в Балашихе в 2024 году

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Строительство школы на Трубецкой улице началось в Балашихе. В ней смогут учиться 1500 детей, рассказали в Минстройкомплекса Подмосковья.

Рабочие проводят планировку территории, устраивают подъездные пути и организуют места складирования материалов. Четырехэтажное здание достроят в 2024 году, его площадь превысит 25 тысяч квадратных метров.

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В школе обустроят учебные классы, помещения для групп продленного дня, лаборатории, библиотеку, спортивный и актовый залы, творческие студии и мастерские. На территории построят спортивную зону, места отдыха и площадку для мероприятий. В учреждении смогут обучаться дети с ограниченными возможностями.

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