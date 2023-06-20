Подмосковье 20 июня 2023, 11:17 Школу на Советской улице капитально отремонтировали в Истре Министерство ЖКХ МО

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В Истре на улице Советской завершился капитальный ремонт средней общеобразовательной школы имени Чехова. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Школу в Истре построили в 1908 году, а последняя реконструкция проводилась в 1967 году. Здание нуждалось в обновлении.

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«Летом 2022 года в школе начался капитальный ремонт. Были проведены демонтажные работы, устройство кровли, входных групп, перегородок, потолков и полов, устройство системы электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и отделочные работы», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Все работы сопровождали представители ГБУ МО «УТНКР», которые принимали участие в комиссионных приемках работ и проводили строительный контроль на объектах.

Во время обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил высокие темпы и объемы строительства образовательных учреждений. Каждый год в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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