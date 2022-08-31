Школу на Первомайской улице достроили в Луховицах

Заключение о соответствии получило здание начальной школы на Первомайской улице в Луховицах. В нем смогут учиться 400 детей. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре региона.

Как рассказал глава ведомства Артур Гарибян, трехэтажную школу площадью семь тысяч квадратных метров строили с 2019 года. Оно сформировано из двух параллельных блоков разной этажности. Один из них — общешкольный. Там будут проводить педагогическое, медицинское и социальное сопровождение. В блоке обустроили столовую, спортивный и актовый залы, библиотеку, а также административные помещения. В учебном блоке находятся игровые и спальные комнаты для групп продленного дня, а также кабинеты 1-4 классов.

В учреждении смогут обучаться дети с ограниченными возможностями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал учителей Подмосковья идти навстречу школьникам и относиться с пониманием к их хобби.