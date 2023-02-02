Подмосковье 02 февраля 2023, 14:00 Школу на Леоновском шоссе в Балашихе построят к сентябрю 2023 года

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Двухэтажную школу на 275 мест возводят на Леоновском шоссе в Балашихе. Строительство началось в октябре прошлого года, а сдать объект планируют уже в сентябре 2023-го.

На участке 17 тысяч квадратных метров ежедневно в две смены трудятся 50 человек и шесть единиц спецтехники. Сейчас здесь заливают бетонные плиты и устанавливают сваи. На следующем этапе начнут возводить стены.

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«У нас уже нижняя бетонная плита залита. Здесь у нас ставится опалубка. В дальнейшем будет гидроизоляция накладываться сразу. Мы на самый трудный момент вышли и фактически будем уже готовить колонны», — рассказал начальник управления строительного комплекса администрации городского округа Балашиха Александр Хавкин.

На территории учреждения будет оборудовано спортивное ядро и зоны отдыха. Новое здание адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь установят лифты, пандусы и тактильные указатели.

Еще одна школа строится в Балашихе — на улице Трубецкой. Она будет четырехэтажной и рассчитана на 1500 мест. Сейчас на стройплощадке в две смены работают 134 человека и 13 единиц техники. Сдать объект планируют в 2024 году.

«На данный момент проводятся земляные работы, работы нулевого цикла. Площадка сложная, очень сложный топографический рельеф. Было замещение грунта ввиду того, что согласно геологическим изысканиям грунты не понесут нагрузку», — рассказал руководитель компании-подрядчика Даниил Хакимов.

Обе школы возводят в болотистой местности, грунт здесь пропитан водой. Поэтому сначала строители определяют, а затем убирают водоносный горизонт. В среднем на это уходит до полутора месяцев. Дальше засыпают все песком и уже сверху заливают усиленную бетонную плиту.

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