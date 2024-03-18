Подмосковье 18 марта 2024, 22:13 Школу на 825 учеников в микрорайоне Юго-Западный в Ступине построят к 1 сентября Источник фото: Надежда Егорова

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Строительство школы в микрорайоне Юго-Западный в Ступине вышло на финишную прямую. Здание площадью более 16 тысяч квадратных метров готово на 85%.

Строительные работы идут по графику. На объекте работают 70 рабочих и шесть единиц техники. Уже завершены кровельные и фасадные работы, сейчас идет чистовая отделка будущих классов и монтаж инженерных сетей.

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Благодаря новой школе, рассчитанной на 825 учеников, дети смогут приходить в классы утром. Пока в округе во второю смену вынуждены учиться 1025 детей.

Здание будет отвечать самым современным требованиям к образовательным учреждениям: в школе предусмотрены пандусы и лифты для маломобильных учеников.

Также во дворе учебного заведения оборудуют спортивную площадку.

Своих учеников новая школа примет к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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