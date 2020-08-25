Школу на 825 мест в Волоколамске откроют с 1 сентября

«Новое образовательное учреждение рассчитано на 825 учебных мест. Площадь переменной этажности школы составляет более 13 тысяч квадратных метров», — отметил начальник ГУ государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

В новой школе разместились учебные классы, библиотека, пищеблок, помещения медицинского назначения, актовый и спортивный залы, кружковые и методические кабинеты. Территорию вокруг школы благоустроили и озеленили.

Застройщиком объекта выступает администрация Волоколамского округа, а генеральным подрядчиком — ООО «ЛистПромСтрой».