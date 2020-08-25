25 августа 2020, 17:50
Школу на 825 мест в Волоколамске откроют с 1 сентября
Школа на 825 учебных мест во втором Шаховском проезде Волоколамска начнет свою работу с сентября. Главное управление госстройнадзора Подмосковья выдало зданию заключение о соответствии требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
«Новое образовательное учреждение рассчитано на 825 учебных мест. Площадь переменной этажности школы составляет более 13 тысяч квадратных метров», — отметил начальник ГУ государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.
В новой школе разместились учебные классы, библиотека, пищеблок, помещения медицинского назначения, актовый и спортивный залы, кружковые и методические кабинеты. Территорию вокруг школы благоустроили и озеленили.
Застройщиком объекта выступает администрация Волоколамского округа, а генеральным подрядчиком — ООО «ЛистПромСтрой».