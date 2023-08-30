Подмосковье 30 августа 2023, 00:07 Школу на 825 мест в Финском микрорайоне Щелкова откроют ко Дню знаний Ксения Борцова

Читать 360tv в

В Финском микрорайоне Щелкова построили новую школу на 825 мест, ее откроют ко Дню знаний. Сегодня рабочие завершают благоустройство территории.

В школе оборудовали специализированные классы с лабораториями, два спортзала, просторный актовый зал на 300 мест, а также библиотеку с IT-зоной и медиатекой. Рядом с учебным заведением расположили футбольное поле, беговую дорожку и волейбольную площадку.

Реклама

Школу возвели по государственной Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в регионе до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».