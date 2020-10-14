Школу на 825 мест в Электростали достроят в декабре

В Электростали достраивают школу на 825 мест в микрорайоне Северный-2. Сейчас работы выполнены на 75%. Сдать объект планируют в декабре. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Школу на 825 мест в Электростали планируют сдать в декабре. Сейчас на объекте работают почти 180 человек.

«Ведутся работы по устройству фасада и отделке помещений, монтажу внутренних и наружных инженерных сетей. Продолжается благоустройство прилегающей территории», — отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В четырехэтажном здании школы будут просторные учебные классы, столовая, медицинский пункт, библиотека, актовый и спортивный залы, а также административные блоки.

Около школы оборудуют спортивное ядро, сделают стадион с беговыми дорожками, площадки для командных игр и рекреационную зону.

Школу возводят в рамках национального проекта «Современная школа». Средства на строительство выделены из бюджета.