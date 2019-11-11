Школу на 825 мест построят во Фрязине в 2021 году

В городском округе Фрязино приступают к возведению школы на 825 мест в 4-м микрорайоне. Уже выдано разрешение на строительство объекта. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

По словам Локтева, проект подразумевает возведение трехэтажного здания общеобразовательного учреждения с отдельными блоками, в которых предусмотрены современные классы, просторная столовая, медицинский блок, библиотечный центр, спортивный и активный залы, а также технические и административные помещения. Новая школа сможет принять 825 учащихся.

В рамках проекта также проведут работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории. Здесь появится спортивное ядро со стадионом и беговыми дорожками, спортивными и детскими игровыми площадками, а также места отдыха. Новое здание будет возведено с учетом требований доступности для маломобильных граждан.

Министр стройкомплекса добавил, что ввод объекта запланирован на 2021 год. Строительство объекта осуществляется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется из средств бюджета.