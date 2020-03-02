Школу на 825 мест построят в Щелкове в следующем году

В Щелкове построят общеобразовательную школу на 825 мест. Открыть ее планируют в 2021 году. Об этом рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Сейчас проводится аукцион для определения подрядчика. Школу на 825 мест построят в микрорайоне Потапово-3А городского округа Щелково за счет средств бюджета.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту „Школа на 825 мест“, расположенному в микрорайоне Потапово-3А. Завершить работы и ввести в эксплуатацию новый объект образования планируется в 2021 году», — отметил Владимир Локтев.

Учебное учреждение построят по типовому проекту. В школе будут кабинеты и помещения для организации учебной и внеурочной деятельности, медицинского сопровождения и питания учеников, а также занятий спортом и творчеством.

Территорию около школы благоустроят и озеленят. Также для ребят установят игровые площадки, обустроят спортивную площадку и зоны отдыха.

Учреждение оборудуют с учетом доступности для маломобильных групп населения.

В этом году новую школу получат ребята из Солнечногорска. Учебное учреждение планируется достроить ориентировочно к сентябрю 2020 года. В школу пойдут 1100 учеников.