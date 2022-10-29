Школу на 825 мест построят в Королеве к 2025 году | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 00:42 Школу на 825 мест построят в Королеве к 2025 году

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Школу на 825 учащихся начали строить в Первомайском районе Королева. Здесь уже поставили ограждения и начали разрабатывать котлован под фундамент.

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К концу 2022 года земляные работы будут закончены. Глава городского округа Игорь Трифонов осмотрел участок и проверил выполнение работ.

Школа расположится на двенадцати с половиной тысячах квадратных метров. На первом этаже обустроят столовую, спортзал и медкабинет. На втором — большой актовый зал на 300 человек и еще один спортивный. Школьный двор озеленят и благоустроят, поставят игровые площадки.

«Школа будет наполнена всем необходимым оборудованием, местами для занятий спортом и так далее. И плюс надо отметить, что здесь смогут заниматься все параллели», — сказал первый заместитель главы администрации г. о. Королев Сергей Иванов.

Открыть школу планируют в 2025 году.

Ранее глава Долгопрудного доложил губернатору Воробьеву о строительстве школ и благоустройстве.