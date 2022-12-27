Подмосковье 27 декабря 2022, 15:02 Школу на 825 мест построили в микрорайоне Восточный в Истре

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Современная школа на 825 мест в микрорайоне Восточный в Истре готовится принять учеников. Все строительные работы уже завершены. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева проинспектировала здание.

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Строительство школы общей площадью почти 14 тысяч квадратных метров длилось всего полтора года. Сейчас получено разрешение на ввод в эксплуатацию, в здании ведутся клининговые работы. Компания-подрядчик проводит обучение персонала по обслуживанию оборудования.

Здесь оборудованы два кабинета для уроков технологии — это кулинарный класс для девочек и класс труда для мальчиков. Также есть два спортивных зала — для младшей и старшей школы.

«Я думаю, здесь нет ни одного элемента, который бы не понравился детям, их родителям и учителям», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Учреждение начнет работу после новогодних каникул. Учиться здесь будут дети всего микрорайона Восточный и прилегающих территорий. Таким образом будет решена проблема второй смены в нескольких школах округа.

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