Подмосковье 22 марта 2023, 17:56 Школу на 825 мест откроют в микрорайоне Юго-Западный в Ступине в 2024 году

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Строительство школы на 825 мест продолжается в микрорайоне Юго-Западный в Ступине. Готовность объекта составила 48%, его планируют открыть 1 сентября 2024 года.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, на площадке трудятся свыше 100 рабочих и шесть единиц техники. Сейчас они устраивают опалубки и армируют лестницы, кладут стены и монтируют окна.

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Площадь школы превысит 16 тысяч квадратных метров. Там обустроят блоки начального, основного и старшего звена. В здании будет столовая, актовый и спортивные залы, библиотека и другие помещения. На территории разместят игровые и спортплощадки, а также место для проведения мероприятий и опытов.

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Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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