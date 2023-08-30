Подмосковье 30 августа 2023, 13:09 Школу на 825 мест откроют в Королеве к 2025 году Ксения Борцова

Читать 360tv в

На улице Первомайской в Королеве построят новую школу на 825 мест. Учебное заведение примет детей в 2025 году.

Сейчас строители продолжают обустраивать третий этаж здания с помощью крана. Специалисты уже проложили водоснабжение и провели трубы к канализации, а также выполнили работы по гидроизоляции и утеплению подвала.

Реклама

В новом учебном заведении расположат 33 класса по 25 человек. Для школьников подготовят просторные актовый и спортивные залы, столовую, медблок и библиотеку с IT-зоной. Также все желающие смогут обучаться обработке металла и кулинарному делу в специальных мастерских.

Вблизи школы проведут озеленение пространства и создадут зоны для активного спорта и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в регионе до конца года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».