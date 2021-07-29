Школу на 825 мест достроят во Фрязине в этом году

Во Фрязине продолжается строительство новой школы. Сдать учебное заведение на 825 мест планируют в этом году. Работы ведутся в рамках реализации президентского проекта «Образование». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Строительство школы в четвертом микрорайоне Фрязина вышло на завершающий этап.

«Подрядчик существенно нарастил темпы работ. Сейчас на объекте более 150 рабочих. Завершается монтаж внутренних инженерных сетей, отделочные работы, ведется благоустройство прилегающей территории», — уточнил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Новая школа сможет принять 825 учеников. Трехэтажное здание оснастят всем необходимым оборудованием для комфортного обучения.

В школе будут светлые, большие и комфортные учебные классы, спортивный зал с раздевалками и душевыми, современный актовый зал, столовая, медкабинет.

В здании будет лифт, чтобы обеспечить доступную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья. Общая площадь здания 12,4 тысяч квадратных метров.

На территории около школы сделают площадку для уроков на улице, подвижных игр и спорта. Здание введут в эксплуатацию в этом году.

Андрей Воробьев во время прямой линии рассказал, что до конца года в регионе построят 65 школ. 50 из них заложили в 2019 году.