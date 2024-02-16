Подмосковье 16 февраля 2024, 23:29 Школу на 825 мест достроят в Домодедове к 1 сентября 2024 года Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Строительство школы на 825 мест продолжается на Высотной улице в Домодедове. Возведение объекта ведется в рамках национального проекта «Образование». Сдать учреждение планируют к 1 сентября 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья, площадь школы превысит 16,2 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день готовность объекта составляет почти 40%.

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«Подрядчиком ведутся работы по устройству фасада, отделка технических помещения подвальной части здания, настройка вентиляционных систем, монтаж витражных конструкций», — добавили в ведомстве.

Школа будет состоять из различных учебных классов, включая лаборатории, а также специальные кабинеты для начальной и основной школы. Кроме того, в здании предусмотрены медицинский блок, два спортивных зала, пищеблок с обеденным залом, актовый зал и другие помещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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