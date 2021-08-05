Школу на 825 мест достроили в Серпухове

В Подмосковье завершили строительство еще одной школы. Здание общеобразовательного учреждения на 825 мест возвели в Серпухове. Главгосстройнадзор начал его проверку для выдачи заключения о соответствии.

Новую школу построили на улице Юбилейной, сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«На данный момент на объекте проводится проверка, которая завершится 19 августа. Если инспекторы не выявят нарушения, в Главгосстройнадзоре будет поднят вопрос о выдаче объекту заключения о соответствии», — пояснил министр правительства региона по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

В школьном здании разместят учебные классы и мастерские. В нем есть место для библиотечно-информационного центра, помещений для дополнительных занятий, предусмотрен медицинский блок, спортзал, столовая, актовый зал и административная часть.

На прилегающий к учебному заведению территории обустроят зоны для отдыха и игр, спортивный блок, автостоянку для машин сотрудников и посетителей и школьного транспорта.

Благодаря открытию школы решится вопрос с ликвидацией второй смены в муниципалитете.