Подмосковье 03 августа 2023, 08:49 Школу на 550 мест в селе Озерецком под Дмитровом достроят к 1 сентября Телеканал «360»

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Новую школу построят в селе Озерецком в Дмитровском округе к 1 сентября. Она рассчитана на 550 мест и располагается в жилом комплексе «Мечта».

Сейчас рабочие красят стены в классах, прокладывают проводку, штукатурят, укладывают плитку, доделывают фасадные работы. Вскоре в классы начнут завозить мебель, а в пищеблоке и столовой появится все необходимое оборудование.

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Также ведется благоустройство территории: уже заасфальтированы дорожки, укладывают бордюры, сеют траву. На заключительной стадии находится и строительство школьного стадиона.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный рассказал, что школу планировали открыть только в 2024 году, однако благодаря слаженной работе подрядчиков и администрации учреждение примет детей уже 1 сентября. Работы на объекте ведутся в две смены, задействовано 13 единиц техники.

«Объем работ впечатляет. Здесь работает почти 200 человек. Благоустройство на 80-90% выполнено, внутренние работы тоже на 80% выполнены, уже монтируется оборудование», — отметил Илья Поночевный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в регионе капитально ремонтируют более 60 школ.

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