Подмосковье 20 июля 2023, 11:32 Школу на 550 мест построят в ЖК «Мечта» в Дмитровском округе к концу года пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Новую школу на 500 мест откроют в Дмитровском округе к концу года. Учреждение построят в жилом комплексе «Мечта» в селе Озерецком.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный вместе с депутатом Московской областной думы Мариной Шевченко побывал на стройплощадке. Готовность объекта достигла 61%.

Рабочие уже красят стены в классах и укладывают плитку. Ранее там установили окна, закупили двери и лифт для маломобильных граждан. Также ведется строительство школьного стадиона и парковки для сотрудников.

По словам начальника участка Евгения Олейника, на объекте трудятся более 170 рабочих и 16 катков, кранов, погрузчиков, экскаваторов, самосвалов. Новый учебный корпус позволит разгрузить Останкинскую школу.

«Глава округа проверил ход и состояние текущих строительных работ, расспросил о ближайших планах. Обсудили с ним проект актового зала, благоустройство территории, подъездные пути к школе. <…> Подрядчик всегда на связи и прислушивается к нашим пожеланиям», — рассказала директор Останкинской школы Елена Сигачева.

В новом корпусе разместятся лаборатории и мастерские, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой, столовая с пищеблоком. Во дворе оборудуют места для отдыха, спортивную и игровую зоны.

«Строительство школы держу на постоянном контроле — вижу, что сделано уже достаточно много. По проекту новая школа в жилом комплексе „Мечта“ будет четырехэтажной, в ней будет 22 класса. Ввод ее в строй не просто разгрузит Останкинскую школу, но и станет центром притяжения микрорайона. Здесь будет большой стадион, площадка для маломобильных граждан. На территории школы будут созданы все условия для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья», — добавил Илья Поночевный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов при школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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