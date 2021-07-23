Школу на 550 мест построят в Новом городке

На месте заброшенного пустыря в Новом городке скоро появится школа на 550 мест. Проект уже согласован и остается дождаться экспертизы. Родители будущих школьников обсудили с главой Щелкова Андреем Булгаковым сроки начала строительства.

«Мы ждем школу с 2012 года, когда в нашем поселении начали строиться многоквартирные дома для военнослужащих. И сейчас в нашей единственной школе 1500 детей», — рассказала жительница Нового городка Олеся Афанасова.

Источник фото: телеканал «360»

Недалеко от будущей школы началось строительство долгожданного бетонного скейт-парка. Он состоит из нескольких модульных элементов, которые рассчитаны на разные уровни мастерства спортсменов.

Также Андрей Булгаков в рамках визита в Новый городок навестил юных боксеров. Ребята успешно выступают на соревнованиях разных уровней и защищают честь городского округа. Но инвентарь устарел и заниматься становится сложнее. Нужны груши, перчатки, гантели и не только.

Источник фото: телеканал «360»

«Слава богу, все есть, но не хватает немножко. Нужен ринг выносной», — поделились спортсмены.

Также глава Щелкова побывал в ГСК «Красный луч». Совсем недавно здесь заасфальтировали дорогу по улицам Радужная и Садовая. Жители поблагодарили главу за решение их вопроса.

Источник фото: телеканал «360»

Самая проблемная точка — улица Юбилейная. Многолетняя проблема не решалась годами. Жители жаловались на нерабочие ливневки, которые не справлялись с нагрузкой. После дождей затапливало не только подходы к контейнерам, но и проход к школе, в поликлинику и к автобусной остановке. Сейчас дело сдвинулось с мертвой точки.

«На данный момент вся трасса уже откачана, около 160 кубов воды. Проведена первичная промывка. Сейчас ведется чистовая промывка и видеообследование», — сообщил представитель компании «Стройснаб» Александр Евдаков.

Источник фото: телеканал «360»

Осенью дожди начнутся, опять все здесь будет затапливаться. Хотелось бы, чтобы уже было все на уровне. И больше этой проблемы вообще никогда не знать Андрей Булгаков глава г. о. Щелково

На все интересующие вопросы жители получили конструктивные ответы и узнали сроки проведения работ, а также детали строительства школы и скейт-парка.