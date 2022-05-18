Школу на 550 мест построят в Федурнове

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила о том, что Подмосковье передало в собственность городского округа Балашиха земельный участок площадью более пяти тысяч квадратных метров под строительство новой школы на 550 мест в деревне Федурново.

«Школа будет построена в жилищном комплексе „МАРЗ“. В проекте застройки предполагалось строительство школы, но из-за банкротства застройщика ЖК остался без инфраструктуры. По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева проблема будет разрешена, и в будущем здесь появится новая современная школа», — рассказала министр.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров сообщил о постепенном введении ЖК в эксплуатацию.

«Школа в деревне Федурново необходима. Проблема давняя, и по поручению губернатора Московской области будет проработан вопрос о строительстве школы на 550 мест. В настоящее время пройден первый этап, недостающий земельный участок передан нам из областной собственности, далее пройдем необходимые процедуры по оформлению и будем заявляться в программу», — добавил глава Балашихи.