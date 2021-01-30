Школу на 550 мест достроят в Нахабине до конца года

Образовательное учреждение появится на улице Молодежной в поселке Нахабино городского округа Красногорск.

«В настоящее время строительная готовность объекта составляет 15%, ведутся монолитные работы на уровне первого этажа, устройство несущих конструкций и перекрытий», — говорится в сообщении.

В новой школе появятся, учебные классы, лаборатории, мастерские, просторная столовая, спортивный и актовый залы, медицинский блок, библиотечный центр, а также технические, административные и вспомогательные помещения. Площадь составит около 11 тысяч квадратных метров.

Рядом со зданием будет спортивная площадка, также появятся места для отдыха. На прилегающей территории посадят разные растения и деревья. В ведомстве уточнили, что объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Также до конца года новая школа появится в Павловском Посаде. Она будет рассчитана на 1,1 тысячи мест. На площадке уже монтируют окна, инженерные сети и перегородки.