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    28 января 2021, 19:12

    Школу на 550 мест достроят в Электрогорске к 1 сентября

    Алена Собкалова, Екатерина Бутовская, Елена Кононова

    В Электрогорске строят школу на 550 мест. Открыть ее планируют 1 сентября этого года. Работы выполнены уже на 53%. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
    Школу на 550 мест достроят в Электрогорске к 1 сентября

    Школу на улице Чкалова в Электрогорске планируют достроить до начала учебного года. Она сможет принять учеников уже 1 сентября.

    «На площадке 92 рабочих и две единицы техники. На объекте выполняются устройство фасада и установка оконных блоков, начаты отделочные работы, ведется монтаж внутренних и наружных инженерных сетей. Строительная готовность — 53%», — отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

    Трехэтажное здание площадью 11 тысяч квадратных метров полностью оборудуют современной техникой. В здании обустроят актовый и спортивный залы, столовую и информационно-библиотечный центр.

    Территорию около школы благоустроят. Там разместят спортивную зону для командных и подвижных игр, учебно-опытную и хозяйственную зоны, а также места отдыха.

    Учебное заведение возводят по государственной программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Строительство новых школ».