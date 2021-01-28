Школу на 550 мест достроят в Электрогорске к 1 сентября

В Электрогорске строят школу на 550 мест. Открыть ее планируют 1 сентября этого года. Работы выполнены уже на 53%. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Школу на улице Чкалова в Электрогорске планируют достроить до начала учебного года. Она сможет принять учеников уже 1 сентября.

«На площадке 92 рабочих и две единицы техники. На объекте выполняются устройство фасада и установка оконных блоков, начаты отделочные работы, ведется монтаж внутренних и наружных инженерных сетей. Строительная готовность — 53%», — отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Трехэтажное здание площадью 11 тысяч квадратных метров полностью оборудуют современной техникой. В здании обустроят актовый и спортивный залы, столовую и информационно-библиотечный центр.

Территорию около школы благоустроят. Там разместят спортивную зону для командных и подвижных игр, учебно-опытную и хозяйственную зоны, а также места отдыха.

Учебное заведение возводят по государственной программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Строительство новых школ».