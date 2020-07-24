Школу на 550 мест достроили в подмосковной деревне Черной

Возведение современной школы на 550 мест завершили в подмосковной Истре. Она примет учеников в деревне Черной уже с сентября. Это трехэтажное здание со всей необходимой инфраструктурой.

Школу построили в жилом комплексе «Новое Нахабино». Здесь же появился и детский сад на 185 мест. Он уже начал работать.

На трех этажах школы разместили кабинеты для учебы и групп продленного дня, спальни-игровые, библиотеку, столовую и не только. Об этом сообщила министр жилищной политики Инна Федотова.

В этом новом трехэтажном здании размещены учебные помещения для 22 классов начальной, средней и старшей ступеней Инна Федотова.

Она добавила, что в школе подготовили спортивный и актовый залы, а также медицинские помещения. Общая площадь здания — более 9,6 тысячи квадратных метров.

Школа обеспечена всеми необходимыми помещениями и инвентарем Инна Федотова.

Во внутреннем дворике обустроили физкультурно-спортивную зону и футбольное поле. Вместе с тем установили необходимое оборудование, сделали беговые дорожки и игровые комплексы.

Ранее министр областного строительного комплекса Владимир Локтев сообщил, что до конца года Подмосковье откроет более 70 социальных объектов. Сделать это позволят национальные проекты.

А губернатор Андрей Воробьев уже поручил Владимиру Локтеву завершить запланированное строительство учебных заведений до 1 сентября. Это касается школ и детских садов.