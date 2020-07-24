Школу на 550 мест достроили в подмосковной деревне Черной
Школу построили в жилом комплексе «Новое Нахабино». Здесь же появился и детский сад на 185 мест. Он уже начал работать.
На трех этажах школы разместили кабинеты для учебы и групп продленного дня, спальни-игровые, библиотеку, столовую и не только. Об этом сообщила министр жилищной политики Инна Федотова.
В этом новом трехэтажном здании размещены учебные помещения для 22 классов начальной, средней и старшей ступенейИнна Федотова.
Она добавила, что в школе подготовили спортивный и актовый залы, а также медицинские помещения. Общая площадь здания — более 9,6 тысячи квадратных метров.
Школа обеспечена всеми необходимыми помещениями и инвентаремИнна Федотова.
Во внутреннем дворике обустроили физкультурно-спортивную зону и футбольное поле. Вместе с тем установили необходимое оборудование, сделали беговые дорожки и игровые комплексы.
Ранее министр областного строительного комплекса Владимир Локтев сообщил, что до конца года Подмосковье откроет более 70 социальных объектов. Сделать это позволят национальные проекты.
А губернатор Андрей Воробьев уже поручил Владимиру Локтеву завершить запланированное строительство учебных заведений до 1 сентября. Это касается школ и детских садов.