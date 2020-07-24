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    24 июля 2020, 13:44

    Школу на 550 мест достроили в подмосковной деревне Черной

    Анастасия Аброськина , Ксения Чернухина

    Возведение современной школы на 550 мест завершили в подмосковной Истре. Она примет учеников в деревне Черной уже с сентября. Это трехэтажное здание со всей необходимой инфраструктурой.
    Школу на 550 мест достроили в подмосковной деревне Черной | Изображение 1

    Школу построили в жилом комплексе «Новое Нахабино». Здесь же появился и детский сад на 185 мест. Он уже начал работать.

    На трех этажах школы разместили кабинеты для учебы и групп продленного дня, спальни-игровые, библиотеку, столовую и не только. Об этом сообщила министр жилищной политики Инна Федотова.

    В этом новом трехэтажном здании размещены учебные помещения для 22 классов начальной, средней и старшей ступеней

    Инна Федотова.
    Школу на 550 мест достроили в подмосковной деревне Черной | Изображение 2

    Она добавила, что в школе подготовили спортивный и актовый залы, а также медицинские помещения. Общая площадь здания — более 9,6 тысячи квадратных метров.

    Школа обеспечена всеми необходимыми помещениями и инвентарем

    Инна Федотова.

    Во внутреннем дворике обустроили физкультурно-спортивную зону и футбольное поле. Вместе с тем установили необходимое оборудование, сделали беговые дорожки и игровые комплексы.

    Школу на 550 мест достроили в подмосковной деревне Черной | Изображение 3

    Ранее министр областного строительного комплекса Владимир Локтев сообщил, что до конца года Подмосковье откроет более 70 социальных объектов. Сделать это позволят национальные проекты.

    А губернатор Андрей Воробьев уже поручил Владимиру Локтеву завершить запланированное строительство учебных заведений до 1 сентября. Это касается школ и детских садов.

    Новости SMI.FM