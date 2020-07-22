Школу на 500 мест в поселке Пески под Коломной откроют 1 сентября

В поселке Пески под Коломной готовят к открытию современную школу на 500 мест. Она должна была открыться в прошлом году, но подрядчик нарушил сроки. Сейчас работы почти закончены. Ребята смогут сесть за парты в новых классах уже 1 сентября.

Источник фото: телеканал «360»

Школьники поселка Пески Коломенского округа обычно заглядывают в окна новостроя после уроков. Наблюдают за тем, как продвигается стройка. В самоизоляции пришлось сделать перерыв. Теперь кабинеты почти готовы и значит распределены.

Школа должна открыться 1 сентября. Рассчитана она на 500 мест — это даже больше количества местных учеников. Пока они учатся в соседнем здании 1957 года.

Износ у старой школы — 90%. К тому же из-за роста количества учеников, а Пески развивающийся поселок, детей приходится учить в две смены.

«Школа, которая открывается, она в первую очередь полностью убирает вторую смену в поселке Пески, дает новое современное здание с новым оборудованием. В школу уже пришли первые интерактивные доски», — рассказал Денис Лебедев, глава Коломны.

Источник фото: телеканал «360»

Первый застройщик затягивал строки. Дело дошло до суда. Второй начал работать с прошлой осени. Но потом из-за пандемии стройка замедлилась.

«Динамика положительная есть, но это не та динамика, которую мы бы хотели видеть к сегодняшнему дню. Те сроки, которые были, сохраняются. Мы к ним должны идти. Подрядчику мы сказали. Он не одну школу здесь строит. Если он эти сроки нарушит, контракты по другим школам будут расторгнуты. Думаю, это хороший стимул», — уточнил Владимир Локтев, министр строительного комплекса Московской области.

В Подмосковье за этот год завершат строительство 34 школ. Получится около 16 тысяч новых учебных мест. Наверное, мало кто из детей ждет 1 сентября так, как ученики строящихся школ.