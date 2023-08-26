Подмосковье 26 августа 2023, 12:59 Школу на 500 мест построят в ЖК «Новая Щербинка» в Подольске

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В ЖК «Новая Щербинка» в Подольске построят школу на 500 мест. На днях в основание учебного заведения заложили памятную капсулу с посланием потомкам. В торжественной церемонии поучаствовал глава Подольска Дмитрий Жариков.

«Хотел бы вам напомнить, что за последние 10 лет командой губернатора Андрей Воробьев проведена огромная работа по обеспечению доступности, в том числе юных подольчан, к начальному, общему образованию. Всего за последние 10 лет было введено в эксплуатацию 10 школ, 20 дошкольных образовательную учреждений», — сообщил Жариков.

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Общая площадь будущего трехэтажного здания с подземным этажом более 12 тысяч квадратных метров. В нем разместятся 20 современных учебных кабинетов, пищеблок с просторным обеденным залом, библиотека, актовый зал и два спортзала. Все помещения оборудуют по последнему слову техники. Вокруг школы рабочие выполнят благоустройство в разном рельефе, установят игровую и спортивную площадки.

Сейчас строители делают арматурный каркас фундаментной плиты будущей школы. На объекте работает 50 человек, башенный кран и несколько единиц строительной техники.

«К Новому году мы планируем закончить монолитные работы. То есть будет стоять коробка. Начнем работы по внутренней инженерии. А по весне начнем отделочные работы», — заявил руководитель службы заказчика строительства Дмитрий Губин.

Также к новом микрорайоне застройщик возведет два детских сада. Один из них планируют сдать совсем скоро. Недалеко от социальных объектов заселяются шесть уже введенных в эксплуатацию многоквартирных домов. Строится еще пять многоэтажек.

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