Подмосковье 16 мая 2023, 13:54 Школу на 400 мест в поселке Тучково под Рузой построят к сентябрю

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Строительство школы продолжается в поселке Тучково под Рузой. В ней смогут учиться 400 детей.

Как рассказали в Минстрое, объект готов на 98%, сейчас на нем ведут пусконаладку оборудования и коммуникаций. Работы проводили за счет бюджетных средств.

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«В трехэтажном здании школы на улице Новая площадью 8,9 тысячи квадратных метров, создана комфортная и безопасная образовательная среда для 400 учеников. Открыть учебное заведение планируется 1 сентября 2023 года», — сообщили в ведомстве.

В школе обустроили учебные классы, помещения для групп продленного дня, лаборатории, мастерские, пищеблок со столовой на 200 мест, спортивный и актовый залы, медблок, библиотеку и другие помещения. На территории установят площадки для занятий спортом и отдыха, а также проведут благоустройство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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