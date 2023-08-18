Подмосковье 18 августа 2023, 09:00 Школу на 2200 мест в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове откроют к началу учебного года Главгосстройнадзор МО

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Школу на 2200 мест в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове откроют к началу учебного года. Сейчас специалисты завершают работы по благоустройству прилегающей территории.

Как сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья, уникальность учебного заведения заключается в том, что в старших классах планируют организовать профильные уклоны по медицинскому, инженерному, физико-математическому и филологическому направлениям. Ребята, которые еще не определились с будущей профессией, смогут продолжать обучение по обычной программе.

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Здание школы оснастили по современным стандартам. Внутри оборудовали актовый зал на 600 мест, столовую для 800 посетителей, библиотеку с IT-зоной, лаборантские и мастерские, а также спортивный и гимнастический залы. Вблизи учебного заведения построили стадион с футбольным полем, а также зоны для игр и отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в регионе до конца года.

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