Школу на 2,2 тысячи мест построят в Одинцовском округе в 2023 году

На территории жилого комплекса «Гусарская баллада» в Одинцовском городском округе построят школу на 2,2 тысячи мест. Завершить работы планируют в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Для строительства новой школы на 2,2 тысячи мест в ЖК «Гусарская баллада» уже определили подрядчика. По результатам проведения аукциона контракт получило АО «Монолитное строительное управление № 1».

«Завершить строительство и ввести школу в эксплуатацию планируется в 2023 году», — уточнил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В новой школе будет четыре этажа. Учебное заведение оборудуют всем необходимым для комфортного обучения. Современная школа станет самым большим образовательным центром в Московской области.

Образовательное учреждение построят в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Деньги на школу выделят из регионального бюджета.

Жилой комплекс «Гусарская баллада» — бывший проблемный объект долевого строительства. В 2019 году новоселье уже праздновали более тысячи собственников.