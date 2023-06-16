Подмосковье 16 июня 2023, 23:30 Школу на 2,2 тысячи мест достроят в Одинцове к сентябрю

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В Гусарской балладе в Одинцове продолжается строительство школы на 2,2 тысячи мест. Работы завершат к 1 сентября этого года.

Общая площадь самой большой школы в Подмосковье составляет около 30 тысяч квадратных метров. На данный момент объект готов на 80%.

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«У нас план — к 10 числу подвести максимально все благоустройство, чтобы можно было уже наблюдать максимально готовую картину. Внутри вы все видели, готовность достаточно высокая. Многие классы уже оснащаются мебелью, оборудование все на месте, пищеблок тоже весь приехал», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Школу оборудуют всем необходимым для учебы, занятий спортом и творчеством. В четырехэтажном здании появятся современные классы, библиотека, столовая, а также помещения для групп продленного дня. Для проведения культурных мероприятий предусмотрели актовый зал на 600 мест.

Сейчас завершаются фасадные и отделочные работы. На стройплощадке ежедневно трудятся порядка 500 строителей и 12 единиц техники.

«Сейчас идет укладка резинки вокруг беговой дорожки, приступают к работам по полю. Основная дорога, на которой мы сейчас стоим, круговое движение — к работам приступаем через пять дней. План ее завершить за 15 дней. Будет полноценный стадион, который будет функционировать по поручению губернатора Андрей Воробьев не только для школы, но и для жителей микрорайона», — добавил Локтев.

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