Подмосковье 03 сентября 2023, 23:29 Школу на 2100 мест в микрорайоне Парковый в Котельниках откроют к 2024 году Телеканал «360»

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Микрорайон Парковый пользуется большой популярностью среди молодых семей. Детский сад в квартале откроют в ближайшие месяцы, а строительство школы на 2100 завершат в 2024 году.

«Котельники 10 лет назад и Котельники сейчас — это два совершенно разных города. Если раньше наши жители обращали внимание, что строится только жилье, то сейчас мы можем говорить, что у нас активно идет и социальное строительство. В том году мы ввели детский сад на 350 мест, сейчас возвели еще один такой же садик», — рассказал депутат Госдумы Роман Терюшков.

Общая площадь здания школы составит около 30 тысяч квадратных метров. Кроме учебных кабинетов, в образовательном учреждении оборудуют просторный актовый зал, спортивные площадки, лаборатории, мастерские и библиотеки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ко Дню знаний в регионе открыли 27 новых школ и 17 детских садов.

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